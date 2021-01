Vendas da Jerónimo Martins devem crescer perto de 3% em 2020, prevê o Goldman Sachs

Rob Joyce e Ana Fernandez.

As ações da Jerónimo Martins seguiam, há pouco, a valorizar perto de 1% para 14,23 euros.



(Notícia atualizada.)

O Goldman Sachs prevê que as vendas da Jerónimo Martins tenham crescido quase 3% em 2020. A estimativa consta de uma nota de "research", a que o Negócios teve acesso, na qual o banco de investimento mantém a recomendação de "comprar" e o preço-alvo de 16,50 euros por ação, o que revela um retorno potencial de 17% face ao fecho da sessão de ontem.A retalhista vai apresentar as vendas preliminares referentes ao quarto trimestre de 2020 a 12 de janeiro. Nesse sentido, o Goldman Sachs decidiu "atualizar as estimativas para refletir os dados mais recentes sobre inflação e câmbio", lê-se na nota assinada pelos analistas"Prevemos que as vendas do grupo fiquem inalteradas nos 5 mil milhões de euros no quatro trimestre, em linha com o consenso da Bloomberg", referem. Neste período, as vendas comparáveis da Biedronka devem ter avançado 4%. Já o Pingo Doce deverá registar uma redução de 4% e a Ara (Colômbia) um aumento de 4,8%.Já para o total do ano de 2020, as projeções dos analistas do banco de investimento apontam para "que as vendas tenham crescido 2,9% para 19,2 mil milhões de euros". Isto representa uma melhoria ligeira face à estimativa anterior de 19,1 mil milhões.A Jerónimo Martins fechou o ano de 2019 com vendas de 18,6 mil milhões de euros, o que traduziu um aumento de 7,5% face ao ano anterior.Para os anos seguintes, o Goldman Sachs prevê que as vendas acelerem. O banco espera um crescimento de 5% e de6,4% em 2021 e 2022, respetivamente, estimando depois um abrandamento desta subida.O banco manteve ainda a projeção de 0,55 euros para os lucros por ação e melhorou ligeiramente as estimativas para o EBITDA.