Vendas da Jerónimo Martins disparam 21,5% para 25,4 mil milhões em 2022

As vendas da Jerónimo Martins (JM) cresceram 21,5% para 25,4 mil milhões de euros em 2022, informou o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos em comunicado enviado à comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A cadeia polaca Biedronka voltou a ser o porta-aviões do grupo português, com vendas líquidas de 17,6 mil milhões de euros, o equivalente a cerca de 70% do total.Em Portugal o Pingo Doce também faturou mais: as vendas líquidas atingiram 4,5 mil milhões, numa subida face a 2021 de 11,2%. O crescimento foi ainda maior na rede de Cash & Carry Recheio, que viu as vendas subirem 27,7% para 1,16 mil milhões de euros.Na evolução percentual das vendas a estrela da companhia foi, no entanto, a colombiana Ara, com um salto de 60,5% para 1,77 mil milhões de euros.No documento a Jerónimo Martins escreve que "ao longo do ano, a subida da inflação alimentar foi também um fator do desempenho registado".Os resultados vão assim ao encontro dos números avançados na quarta-feira passada pela Bloomberg Intelligence, que numa nota de research previa um crescimento de mais de 20% para cerca de 25 mil milhões de euros. Para 2023 a estimativa é de novo aumento, para 28 mil milhões de euros.Em atualização