Mme. Berthe Dupoisot acolhe quarto Jeronymo no Porto

No gaveto da Rua de Sá da Bandeira com a Rua da Firmeza, no Porto, foi inaugurado em 1938 um edifício que nasceu da vontade de Mme. Berthe Dupoisot, uma senhora de nacionalidade francesa conhecida pelo seu empreendedorismo e paixão pela cidade Invicta.

O edifício, composto por meia dúzia de pisos, destinava-se a lojas comerciais no rés-do-chão, escritórios no 1.º andar e atelier de modista de chapéus no 2.º, com os últimos pisos a ficarem para habitação.

O projeto inicial, da autoria do arquiteto José Ferreira Penêda, viria a sofrer alterações, logo no final da década seguinte, pelo traço de Maria José Marques da Silva, a primeira arquiteta diplomada pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, formada sob a orientação do mestre José Marques da Silva.

O edifício, situado próximo do Mercado do Bolhão e adquirido em 2013 pela Citilusa, foi reabilitado, de acordo com um projeto do arquiteto Jorge Gonçalves, que teve como "principal objetivo a reformulação espacial respeitando o traçado original, de forma a valorizar os pormenores arquitetónicos do edifício e a riqueza do património envolvente desta zona da cidade", explica a empresa, que rebatizou o imóvel para Edifício Mme. Berthe Dupoisot.

Entretanto, esta quarta-feira, 25 de janeiro, a Savills Portugal anunciou que colocou uma cafetaria Jeronymo " no emblemático Edifício Mme. Berthe Dupoisot, um ativo de referência da cidade com valor patrimonial e mais de 80 anos de história", enfatiza a consultora imobiliária, em comunicado.

Com uma área total de 280 metros quadrados, "este espaço que será alvo de remodelação situa-se na envolvente da Baixa do Porto, caracterizada por um elevado fluxo turístico e movimento local", observa.

Será o quarto espaço no Porto da rede de cafetarias detida pelo grupo Jerónimo Martins, o dono do Pingo Doce.

"À semelhança do que já habituamos os nossos clientes nas lojas Jeronymo, também neste espaço que terá mais de 60 lugares sentados no interior e esplanada, encontraremos um serviço e uma oferta de produtos adaptados aos tempos modernos com especial foco nas refeições ligeiras e na excelência do café", promete Paulo Fernandes, responsável de negócio da Jeronymo.

Já Joana Malheiro, team manager da equipa do Porto da Savills Portugal, salienta que "o aumento da procura por espaços com oferta de cafetaria, brunch e alimentação saudável, como é o caso da Jeronymo, é uma tendência".