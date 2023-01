Vendas da cadeia polaca da Jerónimo Martins foram "encorajadoras", defendem analistas

As vendas "like for like" da Biedronka cresceram 23,4% em termos homólogo, o que ficou acima das expectativas dos analistas. Os especialistas alertam, no entanto, que a elevada receita do grupo pode ter sido obtida em detrimento da rentabilidade.

Analistas veem números da Jerónimo Martins como "encorajadores"









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Analistas veem números da Jerónimo Martins como "encorajadores" O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar