Vendas de veículos elétricos sobem 67,2% no primeiro trimestre

O mercado de veículos elétricos cresceu 67,2% no primeiro trimestre do ano face ao período homólogo, para 23.142 automóveis novos comercializados, indicam os dados da ACAP - Associação Automóvel de Portugal.Tendo em conta apenas o mês de março, o aumento das vendas foi de 80,6%, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, para 9.363 veículos elétricos.Por categorias e tipos de veículos, os dados da ACAP indicam que as vendas de automóveis ligeiros de passageiros novos elétricos, 'plug-in' e híbridos elétricos subiram 66,1%, para 22.566, no primeiro trimestre, em termos homólogos.Observando especificamente os veículos elétricos alimentados a bateria (BEV, na sigla inglesa), os dados mostram uma subida no primeiro trimestre de 125,5% nas vendas de ligeiros de passageiros, para 8.399.Apenas no mês de março, registou-se um crescimento homólogo de 108,4% nesta categoria, tendo sido matriculados 3.549 novos ligeiros de passageiros elétricos.Já tendo em consideração os ligeiros de passageiros elétricos, 'plug-in' e híbridos, o crescimento homólogo foi de 77,4% em março, para 9.133 automóveis.Quanto aos veículos ligeiros de mercadorias, o mercado de elétricos, 'plug-in' e híbridos registou, em março, um crescimento de 545,7% face ao mês homólogo, situando-se em 226 unidades matriculadas.De janeiro a março, este mercado atingiu 567 unidades, um crescimento homólogo de 148,7%, indica a ACAP.Por sua vez, o mercado de veículos pesados, que engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em março aumentou 300% face ao mesmo mês de 2022, tendo sido matriculados quatro veículos pesados elétricos novos.Em termos acumulados, nos três primeiros meses do ano, verificou-se uma queda de 71,9% face ao primeiro trimestre de 2022, totalizando nove veículos pesados elétricos.