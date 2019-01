Visabeira vende 1 milhão de ações da Pharol

A Pharol anunciou esta sexta-feira que a Visabeira voltou a reduzir a posição no seu capital, depois de ter alienado 1 milhão de ações na sessão de 28 de dezembro do ano passado.





Os títulos foram vendidos a 0,1605 euros cada, permitindo um encaixe de 160 mil euros para a Visabeira. A empresa tem agora 15.067.041 ações da Pharol, o que equivale a 1,6806% do capital da cotada liderada por Palha da Silva (na foto).

A Visabeira deixou de ter participação qualificada no capital da Pharol em Janeiro do ano passado. A 31 de Janeiro anunciou que tinha alienado um total de 7.575.844 ações, representativas de 0,846% do capital da Pharol.