Vista Alegre recupera e aumenta as vendas pelo segundo mês consecutivo

Depois dos prejuízos, a Vista Alegre inicia o quarto trimestre do ano com um aumento das vendas. No mês de outubro a empresa faturou 1 milhão de euros a mais do que no período homólogo do ano transato.





Apesar dos destroços causados pela covid-19, a Vista Alegre tem recuperado e aumentado a sua atividade. No décimo mês do ano, a empresa faturou 11,8 milhões de euros, um aumento de 9,3% face ao mesmo mês de 2019.





O aumento das vendas deveu-se essencialmente ao comércio online, que cresceu 181% em relação a outubro do ano transato. Devido à nuvem negra que paira sob a Europa com a segunda vaga da pandemia, verificou-se, ainda assim, uma quebra de 9,8% das vendas nas lojas, face ao mesmo período do nao passado.





O segmento do "Grês forno" continua a ser o que maior procura tem, seguido das "porcelanas e complementares".





Em termos acumulados, o Grupo Vista Alegre atingiu um volume de negócios até outubro de 87,6 milhões de euros, uma quebra de apenas 8,4% relativamente ao mesmo período de 2019.





De acordo com o comunicado da empresa "com o atual agravamento da crise pandémica, as perspetivas económicas estão muito dependentes da sua evolução e das medidas de combate à mesma, podendo tais medidas vir a afetar a atividade do Grupo Vista Alegre, com maior incidência nas vendas a retalho".