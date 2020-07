Vista Alegre aumenta vendas em junho, mas fecha semestre com quebra de 25,8%

A Vista Alegre alcançou 9,2 milhões de euros de faturação em junho, uma subida de cerca de 6%, ou 500 mil euros, face a igual mês de 2019, anunciou esta sexta-feira a empresa, em comunicado enviado à CMVM.



O Grupo Vista Alegre sublinha que o desempenho de junho, "apesar das circunstâncias excecionais que Portugal e o mundo atravessam", representa "um importante sinal da recuperação gradual da sua atividade face ao cenário negativo vivido no pico da pandemia".





Leia Também Vista Alegre garante dois novos contratos para o segundo semestre de 16,2 milhões

Ainda assim, o volume de negócios na primeira metade do ano cifrou-se em 42,6 milhões de euros, menos 25,8% do que os 57,4 milhões de euros registados no primeiro semestre de 2019.A empresa nota que "os segmentos que mais contribuíram para esta recuperação foram o Grés Forno e o Grés Mesa, essencialmente com vendas para países como França, Holanda e Itália".Já "o segmento da Porcelana, do Cristal e Vidro e da Faiança, devido ao encerramento das lojas durante os meses de março, abril, maio e junho, assim como ao período de férias coletivas que ocorreu entre 23 de março até 10 de abril, antecipando o período tradicional de férias em agosto, foram os segmentos que mais afetaram a quebra do volume de negócios no segundo trimestre"."O cenário ainda é de incerteza, face à evolução da crise pandémica que atravessamos mas, mantendo-se uma evolução positiva do cenário macroeconómico e tendo em conta os dois contratos conquistados de 16,2 milhõesde euros recentemente informados ao mercado, esperamos um segundo semestre de gradual recuperação das vendas da Vista Alegre", conclui a empresa.