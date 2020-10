Vista Alegre recupera no terceiro trimestre com lucros de 1 milhão de euros

A Vista Alegre registou um lucro de um milhão de euros no terceiro trimestre deste ano, em consequência de um aumento das vendas, recuperando assim de dois trimestres seguidos de prejuízos.



Depois do negócio das loiças ter sentido o impacto da Covid-19 nas suas receitas, a Vista Alegre teve prejuízos de 800 mil euros no primeiro trimestre e 2,6 milhões de euros no segundo trimestre de 2020. O período entre julho e setembro é, portanto, o primeiro trimestre do ano com lucros, espelhando uma recuperação da atividade por parte da empresa.



Em comunicado à CMVM, a Vista Alegre salienta que "no terceiro trimestre de 2020, num contexto ainda não estabilizado, os resultados do Grupo evidenciaram uma notável capacidade de recuperação, face ao segundo trimestre, onde o efeito da pandemia teve um impacto negativo muito expressivo na atividade".



Entre julho e setembro a empresa superou as vendas do período homólogo em 24%, contabilizando 33,2 milhões de euros.





Embora os resultados obtidos entre julho e setembro de 2020 sejam melhores do que os do ano transato, os valores registados nos nove primeiros meses deste ano ficam aquém dos de 2019. Até setembro deste ano as vendas atingiram os 75,8 milhões e o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) situou-se nos 10,2 milhões de euros, valores inferiores aos do ano passado. Ainda assim, a Vista Alegre realça "o crescimento de 122% das vendas online" ocorrido neste ano atípico.





Face ao ano anterior o peso das exportações cresceu 8,4 pontos percentuais, representando 82,4% das vendas, ou seja, 62,4 milhões de euros. O segmento do "grês forno" foi o que teve mais procura, aumentando as suas vendas quase para o dobro do ano transato.





A empresa continua a "apanhar os cacos" da pandemia e a recuperar. Tendo em conta os resultados deste trimestre a dívida da Vista Alegre diminuiu 3,8 milhões, situando-se agora nos 98,9 milhões de euros.