Volume de negócios do grupo DIA cai 7,3% no 1.º trimestre

Num comunicado enviado hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários espanhola (CNMV), os responsáveis da empresa sublinharam que em vendas comparáveis, ou seja, incluindo apenas dados de lojas que permaneceram abertas e excluindo os rendimentos comparativos comunicados pelos estabelecimentos que fecharam, o declínio é atenuado para 0,4%.Por mercados, Espanha liderou o volume de negócios líquido da empresa no primeiro trimestre com 1.044,5 milhões de euros (-1,4%), à frente da Argentina, com 197,4 milhões (-16,3%), Brasil, com 179,7 milhões (-28,5%), e Portugal, com 150 milhões (+0,7%).Os resultados do grupo foram afetados pelo impacto negativo do efeito cambial, dado que desvalorizaram significativamente tanto o peso argentino (36%) como o real brasileiro (26%) em relação ao euro.Além disso, a DIA recordou a dificuldade de comparar os dados deste trimestre com os de há um ano, porque os números registados nos primeiros três meses de 2020 foram superiores ao normal devido ao que aconteceu em março, logo após o início da pandemia, quando o anúncio do confinamento levou a compras maciças para encher a despensa.O presidente executivo da DIA, Stephan DuCharme, salientou o "desempenho positivo de vendas comparáveis durante os meses de janeiro e fevereiro" e assinalou que a comparação dos dados nos próximos meses será também "um desafio" para o setor da distribuição devido ao aumento invulgar das receitas no ano passado.As cadeias de supermercados tiraram partido da transferência do consumo registado de fora para dentro de casa devido à pandemia da covid-19, um fenómeno que se espera que diminua à medida que a vacinação avança e a pandemia é travada.Entre janeiro e março de 2021, a DIA reduziu novamente a sua rede de estabelecimentos e fechou 69 lojas em comparação com os dados fornecidos em dezembro, para operar 6.100 supermercados nos quatro países onde opera.