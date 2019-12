Abordando as conclusões do Conselho Europeu da semana passada, no qual a questão das alterações climáticas esteve em cima da mesa, a presidente do executivo comunitário referiu que "Portugal começou a sua transição para energias limpas em 2005 e investiu de forma significativa desde então"."Em 2023, [Portugal] irá encerrar a sua última mina de carvão mineral, já tem um excedente de energia renovável e, juntamente com o governo holandês, está a trabalhar e a preparar a energia de hidrogénio verde", elencou.Por isso, continuou Ursula von der Leyen, "a questão para Portugal é como transportar a sua energia renovável através de Espanha e de França para os outros países onde esta energia é necessária"."De uma perspetiva portuguesa, o Pacto Ecológico Europeu tem a ver com infraestruturas de energia, com as interligações e com a adaptação às alterações climáticas", adiantou a presidente da Comissão Europeia, numa alusão ao documento apresentado por esta instituição na semana passada.Nas ações previstas no Pacto -- transversal a vários setores de atividade, da indústria, à mobilidade, passando pela energia e agricultura, entre outros -- incluem-se a proposta de uma tarifa fronteiriça para o carbono em determinados setores, novos regulamentos para a uma construção mais verde e uma estratégia para produção de energia eólica em 'offshore'.O Pacto Ecológico Europeu prevê ainda que no próximo verão a Comissão avance com um plano abrangente para reduzir em 55% as emissões de gases com efeito de estufa (face aos atuais 50%) até 2030.Segundo Von der Leyen, na UE, "todos os Estados-membros têm pontos de partida diferentes e diferentes problemas com que se debatem"."Nós já começámos a trabalhar neste Pacto Ecológico Europeu há meses e, daqui a umas semanas, iremos dar substância a este plano. A tarefa é árdua, mas se estas três instituições [Comissão, Conselho e Parlamento] trabalharem em conjunto, estaremos à altura do desafio", adiantou.Na cimeira de líderes da semana passada, a quase totalidade dos Estados-membros da UE assumiu como objetivo chegar à neutralidade carbónica em 2050, mas "houve um país que necessitava de mais tempo", observou hoje o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também em plenário na assembleia europeia.ANE (IG) // FPALusa/Fim