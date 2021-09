Vortal compra maior portal ibérico de informação sobre projetos de construção

Leia Também Vortal com espaço para expansão nos países nórdicos

A Vortal, empresa especializada em contratação pública eletrónica, comprou a Construdata21, portal de informação sobre projetos de construção líder em Portugal e Espanha. A operação foi anunciada esta segunda-feira, 6 de setembro, pela empresa portuguesa, que não divulga os montantes em causa."A Vortal, empresa pertencente ao grupo Byggfakta, formalizou um acordo para aquisição da Construdata21. A Construdata21 é o principal fornecedor de informação sobre projetos de construção em Espanha, Portugal e internacionalmente", indica a Vortal, em comunicado enviado às redações.Fundada em 2000, a Construdata21 presta atualmente informação sobre mais de 120 mil projetos ativos em Portugal, Espanha e outros países. "A empresa pesquisa os projetos numa fase muito inicial, estrutura e reporta informação através de uma plataforma interativa que gere uma base de dados internacional dinâmica, com informação sobre obras de construção nos setores público e privado, acompanhando as diversas fases de execução. A Construdata21 fornece ainda informações sobre concursos públicos na área da construção", detalha o comunicado.No ano passado, a Construdata arrecadou receitas próximas de 1,4 milhões de euros, contando com 33 trabalhadores em Espanha.Miguel Sobral, presidente executivo da Vortal, afirma, citado em comunicado, que esta operação "representa uma oportunidade para impulsionar a estratégia de crescimento da empresa, gerar sinergias e fortalecer a presença do grupo em Portugal e Espanha".A transação, refere ainda o comunicado, deverá ficar concluída durante o quarto trimestre de 2021.