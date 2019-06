"Vamos fechar o centro tecnológico de Lisboa no dia 30 de junho. Tomámos esta decisão devido a obstáculos que encontrámos para fazer crescer o nosso hub para um nível sustentável", adiantou fonte oficial da empresa alemã aà publicação.



Os problemas foram sobretudo ao nível da força de trabalho. A Zalando chegou com o objetivo de contratar 150 pessoas no longo-prazo e 50 no primeiro ano, mas apenas conseguiu recrutar 20. A dificultar o objetivo estiveram as diretivas de Berlim, que pediu engenheiros de software com mais experiência em vez de apostar, como inicialmente previsto, em perfis variados.



A reduzida margem de progressão na empresa, que não chegou a ganhar escala, fez com que a oportunidade fosse rejeitada por vários dos profissionais contratados.



Entretanto, a gestão sofreu também várias mudanças: em fevereiro, Philipp Erler, vice-presidente e responsável pela área de Experiência Digital da empresa, deu lugar a Jim Freeman, ex-quadro da Amazon. Semanas mais tarde, Marc Lamik também deixou de ser o diretor-geral da Zalando em Portugal.



As tarefas que se destinavam a Portugal migram desta forma para os escritórios da empresa em Helsínquia, na Finlândia.

