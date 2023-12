Zanga de irmãos atira gigante das maçãs para falência com dívidas de 11 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Poucos dias antes do Natal de 2007, Ana Bela Carvalho criava, em Moimenta da Beira, a Desfruta – Comércio de Frutas, que começou por ser conhecida por Desirefresca. No ano seguinte, o capital social da empresa era aumentado de cinco mil para 25 mil euros, com a entrada de um sócio, o seu filho Carlos Rui Mendes de Carvalho.





...