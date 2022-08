Braga, Castelo Branco e Coimbra com os combustíveis mais baratos em julho

Leia Também Consumo de combustíveis aumenta 31,1% em junho

Os distritos de Braga, Castelo Branco e Coimbra registaram os preços de gasóleo e gasolina mais baixos em Portugal continental em julho, indica o Boletim do Mercado de Combustíveis e GPL referente ao mês passado da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).Por oposição, Beja, Bragança e Faro apresentaram os preços mais altos.O documento, enviado esta quarta-feira à comunicação social, indica que, na generalidade, no mês passado, o preço médio dos combustíveis acompanhou a tendência de queda do petróleo nos mercados internacionais. A negociação de crude desacelerou, com os investidores a temerem os efeitos que uma possível recessão possam ter na procura da matéria-prima.Dessa forma, os preços do gasóleo e da gasolina acompanharam esta tendência e registaram diminuições de 1,4% e 5,3%, respetivamente, face a junho.Por outro lado, o consumo de combustíveis aumentou, uma subida de 23,49 kton em relação ao mês anterior, o que representa um acréscimo de 3,7%. A ERSE indica que "o aumento do consumo de combustíveis derivados de petróleo, em julho, ocorreu no jet (+10,5%), na gasolina (+8,3%) e no gasóleo (+1,0%). Em contraciclo, o consumo de GPL diminuiu (-8,1%)."De resto, os hipermercados mantêm a oferta mais competitiva, seguidos dos operadores do segmento "low cost".