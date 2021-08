3R Petroleum paga mais de 5 milhões à Galp para ficar com 100% de projeto no Brasil

Campo de Sanhaçu, no Rio Grande do Norte, à Petrogal Brasil, que é detida pela portuguesa Galp, por um total de 6 milhões de dólares (o equivalente a 5,12 milhões de euros). O acordo foi comunicado à CVM, o regulador do Brasil, nesta quinta-feira.Até então, o referido campo era detido pela 3R Macau, uma subsidiária da 3R Petroleum, e pela Galp, cada uma com 50% de direitos de participação na sua concessão.

O valor da transição já começou a ser pago ontem, com a 3R Petroleum a desembolsar 1,3 milhões de dólares (1,1 milhões de euros) no dia 18 de agosto, anunciou a empresa no mesmo documento.O que resta será pago em várias tranches. Ou seja, 1,9 milhões de dólares (1,63 milhões de euros) será pago após o encerramento do acordo; depois serão enviadas duas prestações de 1,4 milhões de dólares cada (1,2 milhões de euros) a serem pagas a seis e a 12 meses a partir do momento em que o acordo estiver selado, adianta.Estes serão então os valores finais do acordo, que não vai considerar quaisquer eventuais alterações ao preço até ao momento em que estiver fechado.Para isso, resta a aprovação por parte de algumas entidades reguladores brasileiras como a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Conselho Administrativo de Defesa Económica. Estima-se que este processo possa ficar totalmente concluído dentro de meio ano.A Galp foi a cotada mais castigada desta quinta-feira na bolsa nacional, sendo penalizada quer pela descida do preço do petróleo quer pela revisão em baixa do preço-alvo por parte da AlphaValue. A petrolífera caiu 3,41%, para os 8,316 euros.