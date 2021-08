Galp e Petrobras arrancam produção de projeto no Brasil

A Galp Energia tem um novo projeto em operação no Brasil. A petrolífera liderada por Andy Brown comunicou, esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que a FPSO Carioca iniciou a produção no campo de Sépia no pré-sal da bacia de Santos no Brasil. A empresa portuguesa, através da sua subsidiária Petrogal Brasil, detém 2,4% do consórcio, sendo os restantes 97,6% detidos pela Petrobras, que opera o projeto."A unidade, afretada à Modec, tem uma capacidade diária de processamento de até 180.000 barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás natural, sendo a maior unidade em operação na Bacia de Santos, contribuindo para o crescimento esperado da produção da Galp", anunciou sobre a FPSO Carioca, que está localizada a aproximadamente 200 km da costa do estado do Rio de Janeiro, numa lâmina de água de 2.200 metros.O projeto prevê a ligação de sete poços produtores e quatro injetores. O escoamento da produção de petróleo será feito por navios aliviadores, enquanto que a produção de gás será exportada pelas rotas de gasodutos existentes no pré-sal. A acumulação compartilhada de Sépia compreende os campos Sépia e Sépia Leste, localizados nas áreas de Cessão Onerosa e Concessão (BM-S-24).