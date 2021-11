E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A SU Eletricidade, da EDP, absorveu 13.200 clientes após a saída da HEN, Energia Simples e ENAT do mercado livre de eletricidade, revela, esta segunda-feira, o Dinheiro Vivo.





Mas, segundo avança a publicação, é provável que pelo menos parte dos clientes domésticos das três empresas fiquem a pagar menos do que antes, apesar dos aumentos que as tarifas do mercado regulado sofreram em julho e em outubro.

Dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), citados pelo Dinheiro Vivo, indicam que, atualmente, há quatro comercializadores do mercado livre que disponibilizam ofertas mais baratas que a SU Eletricidade quando no início do ano ascendiam a 14, num universo de 21.