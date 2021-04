Acionistas da EDP Renováveis aprovam aumento de capital e Mota Gomes como chairman

A Assembleia Geral de Acionistas da EDP Renováveis serviu para aprovar António Mota Gomes como novo chairman da cotada, assim como a operação de aumento de capital, informou a empresa num comunicado divulgado através da página da Comissão do Mercado e de Valores Mobiliários (CMVM).





Tal como foi noticiado pelo Negócios, António Gomes da Mota foi nomeado como presidente da EDP Renováveis, na qualidade de independente. Miguel Stilwell de Andrade, além de CEO desta cotada, fica também como vice-presidente do conselho de administração. Rui Teixeira ocupa a posição de responsável financeiro (CFO, na sigla em inglês).





Foram ainda nomeados para a Comissão de Auditoria, Controlo e Transações entre Entidades Relacionadas Acácio Jaime Liberado Mota Piloto, que será presidente deste órgão, Rosa García García e José Félix Morgado. Na Comissão de Nomeações, Remunerações e Governo Corporativo, repete-se o nome de António Mota como presidente, e a lista de nomeações fica completa com Rosa García García e José Félix Morgado.





Desta forma, o conselho de administração da EDP Renováveis passa a contar com 12 membros, e reforça a quota de administradores independentes, que representam agora metade do total. As mulheres ocupam 33% dos lugares.





A empresa aproveita para agradecer aos membros cessantes António Nogueira Leite, Conceição Lucas, Francisco Seixas da Costa e Alejandro Fernández de Araoz, "por toda a sua dedicação e valioso contributo para o sucesso da EDPR".





Reforço nos mercados com luz verde

Além dos nomes dos administradores, a AG deliberou acerca do aumento de capital, e confirmou-o: vai avançar com um montante global de 1.500.250.000 euros, que resulta de um num preço de subscrição global de 17 euros por ação. Este preço subdivide-se num valor nominal de 5 euros por ação e prémio de emissão de 12 euros por ação. Assim, aprovou-se também a alteração em conformidade dos estatutos da sociedade e pedido de admissão à negociação das novas ações na Euronext Lisbon.





"O aumento de capital social de 1,5 mil milhões de euros representa um marco importante para a execução do plano de negócios 2021-25 da EDPR, e irá financiar parcialmente o plano de investimentos da EDPR de cerca de 19 mil milhões de euros", com o qual a empresa de energias limpas pretende implementar cerca de 20 GW de renováveis até 2025, lê-se ainda no comunicado.