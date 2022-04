Acordo ibérico para intervir nos preços do gás com impacto de 6.200 milhões

O acordo entre Portugal e Espanha para limitar temporariamente o preço do gás natural para os produtores de eletricidade, que foi aceite por Bruxelas esta terça-feira, poderá ter um impacto de 6.200 milhões de euros. Pelo menos de acordo com os cálculos do jornal espanhol El Economista, que assumem um preço do gás na ordem dos 100 euros.

A mesma fonte refere que isto poderia traduzir-se num valor de 26 euros por cada MWh consumido para os clientes do mercado livre de eletricidade.

Leia Também Bruxelas aceita que Portugal e Espanha limitem preço médio do gás a 50 euros por MWh

Mas, de acordo com a análise feita por empresas como o JPMorgan ou a Kepler Cheuvreux, a medida poderá ter um impacto "limitado" para as empresas. O JPMorgan por exemplo, refere que "o limite de preços não deverá ter um impacto significativo nas receitas das empresas elétricas espanholas ou da EDP, que estão a vender a maior parte da sua energia hidroelétrica e nuclear a preços muito inferiores ao limite resultante dos contratos bilaterais a preços fixos (...)".

Leia Também Bruxelas dá luz verde a proposta ibérica para limitar preço do gás

Já a Kepler Cheuvreux indica na sua análise que "é difícil avaliar neste momento como é que [a medida] afetará a dinâmica do mercado no futuro".

De acordo com o anúncio feito esta terça-feira por Duarte Cordeio, ministro do Ambiente, e Teresa Ribera, ministra espanhola para a Transição Ecológica, o mecanismo aprovado terá uma duração de cerca de 12 meses e permitirá fixar o preço médio do gás em cerca de 50 euros por megawatt, contra o atual preço de referência no mercado de 90 euros, sendo que o preço começará nos 40 euros.

Esta manhã, o preço do gás natural está a recuar 3,24% em Amesterdão, a referência para o gás, rondando os 104 euros por MWh. Na sessão anterior os preços chegaram a disparar 24%, após a Rússia cortar o fornecimento à Bulgária e à Polónia.