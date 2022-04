Bruxelas dá luz verde a proposta ibérica para limitar preço do gás

Bruxelas aceitou a proposta de Portugal e Espanha para limitar temporariamente o preço do gás natural para os produtores de eletricidade mas fixou o valor máximo em 40 euros por Megawatt hora (MWh) num período inicial. O preço de arranque fica acima da referência de 30 euros pretendida pelos países ibéricos, e terá de aumentar de forma gradual até atingir 50 euros/MWh.O anúncio foi feito em Bruxelas pelo ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, em conjunto com Teresa Ribera, ministra espanhola para a Transição Ecológica.Os dois governantes explicaram que o mecanismo proposto terá uma duração de 12 meses e permitirá fixar o preço médio do gás em cerca de 50 euros por megawatt, contra o atual valor de referência no mercado de 90 euros. O valor de arranque do mecanismo será de 40 euros, que serão válidos assim que o acordo político ontem alcançado for formalizado, o que deverá acontecer ainda durante esta semana: os dois países esperam que a Comissão Europeia encerre formalmente o dossier nos próximos dias.Questionado se o facto de o valor acordado ser superior ao defendido por Lisboa e Madrid, Duarte Cordeiro frisou que os preços do gás encontram-se atualmente em torno dos 90 euros por megawatt hora, "pelo que o ganho é evidente".O ministro português assinalou que os preços da eletricidade têm sido mais baixos nos últimos dias "porque não estão a ser marcados pelo gás", mas, lembrou, "quando voltarem a ser marcados pelo gás, voltaremos a ter preços altíssimos".A associação que representa o setor da metalurgia aplaude a proposta apresentada em Bruxelas por Lisboa e Madrid. Rafael Campos Pereira, vice-presidente executivo da Associação dos Industriais Metalúrgicos Metalomecânicos e Afins (AIMMAP), sublinha que "esta limitação do preço do gás natural cinge-se à formação do preço da eletricidade", mas admite que "de todo o modo, é uma excelente notícia".Campos Pereira, que fala em nome dos empresários de uma das indústrias com um consumo de energia mais intensivo – e, por isso, mais dependente do preço da eletricidade – considera no entanto que "esta medida irá tardar algumas semanas a refletir-se no mercado, e para já, a eletricidade disponível continuará algum tempo com preços mais elevados". Mas acreditando que "em termos médios, os preços de 2022 não irão subir face a 2021, graças aos efeitos combinados desta medida e da eliminação das tarifas de acesso à rede", conclui: "Estamos satisfeitos".