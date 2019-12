Administrador da EDP sai do capital da empresa

João Marques da Cruz, membro do conselho de administração executivo da EDP, alienou a posição que detinha na empresa.

Um dos membros do conselho de administração executivo da EDP, João Marques da Cruz, decidiu alienar as ações que detinha da cotada, deixando de ter qualquer participação no capital da elétrica.





João Marques da Cruz "deixou de ser titular de ações representativas do capital social da EDP", informa a empresa através de um comunicado publicado no site da Comissão do Mercado e dos Valores Mobiliários, a CMVM.