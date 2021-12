Aker BP compra negócio de petróleo e gás da sueca Lundin por 12,3 mil milhões 

Leia Também Despertar o Gigante Verde da Noruega

A petrolífera norueguesa Aker BP anunciou esta terça-feira a aquisição do negócio de petróleo e gás da sueca Lundin Energy. Segundo o comunicado emitido pela Aker BP, o negócio está avaliado em cerca de 125 mil milhões de coroas norueguesas, o equivalente a perto de 12,3 mil milhões de euros.A Aker BP vai pagar perto de dois mil milhões de euros em capital e vai ainda emitir 271,91 milhões de novas ações, que serão distribuídas pelos acionistas da Lundin Energy.A empresa que resultará da aquisição será a segunda maior produtora de petróleo da plataforma continental norueguesa. A empresa terá uma capacidade de produção de 400 mil barris equivalentes de petróleo por dia. As duas companhias juntas detêm reservas totais de 2,7 mil milhões barris equivalentes de petróleo.Com a fusão, as duas empresas esperam criar sinergias de 200 milhões de dólares anuais, o equivalente a 177,4 milhões de euros.Com 37,1% do capital, a Aker BP, que junta a Aker ASA e a britânica BP, será a principal acionista da empresa que vai resultar da fusão, que deverá estar concluída no segundo trimestre de 2022. A Lundin Energy será detentora de 14,5%."Estamos a criar a empresa de exploração e produção do futuro, que terá as emissões de CO2 mais baixas, os custos mais baixos, o fluxo de caixa livre mais elevado e o pipeline de crescimento mais atrativo da indústria", sublinha Karl Johnny Hersvik, CEO da Aker BP e da nova empresa, citado na mesma nota."Propomos que a nova empresa continue a pagar dividendos crescentes, com a ambição de aumentar o dividendo num montande mínimo de 5% por ano a partir de 2023, se o preço do barril de petróleo estiver acima dos 40 dólares", refere o mesmo responsável.