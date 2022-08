Alemanha dá prioridade a comboios com carvão e petróleo

A Alemanha vai dar prioridade aos comboios de carga que transportem carvão e combustível. O decreto que prevê a medida, esta quarta-feira assinado pelo Executivo liderado pelo chanceler Olaf Scholz, vigorará durante seis meses, numa tentativa de evitar que a crise energética tome proporções maiores durante o inverno.



Sendo um dos países mais dependentes da energia russa, a Alemanha procura agora aumentar a produção de energia a partir de carvão e petróleo em detrimento da produzida a partir do gás natural. As elevadas temperaturas no país exacerbaram as dificuldades, com os níveis de água mais baixos a complicar o transporte destas matérias-primas por este canal, sendo mais um golpe à economia, que já luta contra a elevada inflação e o risco de recessão. Empresas como a Uniper SE já afirmaram sentir dificuldades em assegurar carvão suficiente para manter as centrais a operar à capacidade total.



O ministro alemão da Economia, Robert Habeck, disse que o país se quer libertar das importações da Rússia "tão rápido quanto possível". "Isto requer logísticas muito sofisticadas, que tornam necessário dar prioridade ao transporte de energia pela linha ferroviária", escreveu, numa declaração enviada por email à Bloomberg.





Os níveis de água no rio Reno - por onde passa todo o tipo de mercadorias, desde combustíveis a químicos - atingiram este mês um patamar demasiado baixo, tornando intransitável a passagem de produtos. A situação expôs as fragilidades do país em transportar carga adicional através das infraestruturas ferroviárias.