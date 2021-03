APA autorizou venda das barragens da EDP após várias “exigências”

A Agência Portuguesa do Ambiente garante que desempenhou o seu papel de escrutínio com rigor, no que toca ao negócio da venda de seis barragens da EDP à Engie, e que todas as falhas detetadas ficaram resolvidas na redação dos contratos de concessão.

APA autorizou venda das barragens da EDP após várias "exigências"









