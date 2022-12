Apoios às empresas para o gás chegam só a 45 milhões

Das 616 candidaturas entregues no âmbito do programa Apoiar Gás, dirigido às indústrias com um consumo intensivo, foram pagas 490 no valor de 44,7 milhões. Atrasos nas negociações com Bruxelas levam a que os cheques maiores, de 2 e 5 milhões cada, não estejam ainda a chegar às empresas.



Os ministros da Economia e do Mar e do Ambiente e da Ação Climática fizeram o balanço das medidas de apoio e apresentaram novas ajudas. Pedro Catarino Bárbara Silva barbarasilva@negocios.pt 14 de Dezembro de 2022 às 23:41







O ministro da Economia, António Costa Silva, anunciou esta quarta-feira que até agora o Governo recebeu um total de 616 candidaturas de empresas no âmbito do programa Apoiar Gás, lançado inicialmente em abril (e reforçado em setembro), direcionado às indústrias com um consumo mais intensivo. Destas, e no agregado dos três avisos já lançados (o mais recente estará aberto até 30 de dezembro), já foram ... ... Saber mais António Costa Silva Governo Duarte Cordeiro Comissão Europeia

