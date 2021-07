Aquila Capital assegura venda de energia renovável "made in Portugal" à Axpo

a gestora tinha adquirido um portefólio solar de 20 MW em Portugal.

A Aquila Capital, empresa de investimento e desenvolvimento industrial, assinou um "conjunto de contratos de compra e venda de energia (PPA) e serviços de representação para um portefólio de centrais fotovoltaicas localizado em Portugal" com a Axpo.Segundo o comunicado divulgado esta quarta-feira pela Aquila, a Axpo Iberia "compromete-se a prestar serviços de representação das centrais e a compra de energia 100% renovável à Aquila Capital, através dos quatro ativos que fazem parte do portefólio".A Aquila assinala que, desta forma, "fecha um conjunto de contratos de compra e venda de energia a longo prazo com a Axpo que, em conjunto, apresentam uma estrutura de preços competitivos e uma duração entre cinco e sete anos".O portefólio em causa tem uma capacidade instalada de "cerca de 25 MW" e irá produzir "cerca de 58 GWh de energia solar por ano"."Este é o primeiro conjunto de contratos de compra e venda de energia a longo prazo que fechamos para um portefólio completo em Portugal. Através destes contratos, reforçamos o nosso compromisso para promover a transição energética e apostamos numa economia livre de carbono. Consideramos a Axpo um parceiro estratégico na obtenção deste objetivo", assinala Marcos Dominguez, diretor de Power Markets da Aquila para a Península Ibérica, citado no comunicado.A Aquila Capital adquiriu em abril deste ano metade de uma central fotovoltaica em Ourique . Anteriorimente, em outubro de 2020,