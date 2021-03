Aquila Capital reforça nas renováveis e atinge 10 GW com foco em Portugal e Espanha

Leia Também Pandemia de covid-19 sem impacto nas renováveis

A Aquila Capital, gestora alemã especializada em investimentos de longo prazo em ativos reais, reforçou a sua posição de liderança como gestora de ativos reais sustentáveis, ao acrescentar 3 gigawatts (GW) ao seu portefólio no território europeu, elevando a capacidade instalada para os 10 GW.O foco geográfico dos investimentos da empresa, em 2020, esteve em Espanha e Portugal, avança a Aquila, num comunicado enviado às redações. A seguir, os territórios que mais atraíram investimento foram Itália e Noruega.A aposta da Aquila Capital nas renováveis foi heterogénea, passando pela energia hidroelétrica, eólica e solar, dentro das quais fechou um total de 12 transações no ano passado. Ainda assim, a maior parte dos recentes investimentos são projetos solares que estão agora em desenvolvimento. A gestora acredita que esta energia "proporciona um cash-flow estável e previsível com uma volatilidade relativamente baixa e com um perfil de risco retorno cada vez mais atrativo"."Com a procura pela geração de energia renovável a crescer de forma contínua, este mercado oferece oportunidades cada vez mais atrativas para os investidores. Estamos muito satisfeitos por termos reforçado a nossa posição de liderança e esperamos continuar a construir um portefólio de renováveis diversificado na Europa em 2021", afirma Susanne Wermter, responsável pela área de energia e infraestrutura para a Europa, Médio Oriente e África na Aquila Capital.Desta forma, a empresa sublinha o contributo que está a dar para o processo de transição energética em curso na Europa.