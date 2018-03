Arábia Saudita e SoftBank vão construir o maior projecto de energia solar do mundo

A Arábia Saudita e o grupo japonês SoftBank assinaram um memorando de entendimento para construir um projecto de energia solar de 200 mil milhões de dólares (cerca de 161 mil milhões de euros), que será o maior alguma vez desenvolvido no mundo.





Segundo a Bloomberg, o projecto foi revelado esta terça-feira numa cerimónia em Nova Iorque, pelo fundador do SoftBank Masayoshi Son e pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohammed Bin Salman, numa altura em que o reino procura reduzir a sua dependência do petróleo.





O projecto, que deverá ter capacidade para produzir 200 gigawatts até 2030, será cerca de 100 vezes maior do que o projecto mais ambicioso que foi apresentado até ao momento, de acordo com os dados compilados pela agência noticiosa. A Reuters lembra que esse valor corresponde a metade da capacidade de energia solar instalada globalmente, e da capacidade total de energia nuclear do mundo, de cerca de 390GW, no final de 2016.