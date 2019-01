O secretário de Estado da Energia do Governo de Passos Coelho, Artur Trindade, percebe as queixas dos reguladores, concordando que ficaram com um papel "muito pouco relevante" no que toca aos Contratos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC). De acordo com a interpretação de Artur Trindade, "o que a ERSE queria era que o legislador dissesse que a ERSE é que regula as centrais" visadas nos contratos, expetativa que acabou frustrada por opção do Governo – uma posição com a qual se mostra solidário.





O diploma que regula os CMEC, "subtrai ao regulador decisões da regulação" e "poem-nas no decreto-lei de forma detalhada", explicou Artur Trindade, na audição perante a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade (CPIPREPE), esta quarta-feira, 30 de janeiro.