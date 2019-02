Álvaro Santos Pereira afirma que, aquando do seu mandato como ministro da Economia, lutou "contra os lóbis e interesses instalados" e que precisou mesmo do apoio da troika para avançar com políticas alternativas após a rejeição do primeiro pacote por parte das Finanças, lideradas por Vítor Gaspar.

Bruno Simão/Negócios

Álvaro Santos Pereira, o

ministro da Economia responsável pela pasta da Energia durante o Governo de Passos Coelho,

afirma que medidas como a contribuição extraordinária ao setor energético (CESE), tal como os cortes que planeou inicialmente sobre as rendas às energéticas, foram recusadas pelo ministro das Finanças da altura, Vítor Gaspar, cuja prioridade era a privatização da EDP. Por este motivo, o ministro da Economia teve de sugerir outras medidas e pedir mesmo o apoio da troika.

"O ministro das Finanças não concordou [com as medidas propostas] porque não queria que nada pusesse em causa a privatização" da EDP, disse Álvaro Santos Pereira perante a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade, esta quinta-feira, 7 de fevereiro.

O Governo de Passos Coelho aprovou em outubro de 2011 a última fase de privatização da EDP, com a venda direta de 21,35% do capital da elétrica aos chineses da China Three Gorges por 3,45 euros por ação, o que se situa acima da atual cotação. O Estado encaixou quase 2,7 mil milhões de euros.

(Notícia em atualização)