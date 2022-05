ASAE recebeu cerca de 200 denúncias sobre preços dos combustíveis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ASAE partilhou uma espécie de balanço sobre a ação feita esta segunda-feira para fiscalizar a evolução dos preços dos combustíveis, com o intuito de avaliar o impacto da redução do ISP no preço final ao consumidor.



"Até ao momento e como balanço foram monitorizados cerca de 71 postos de abastecimento de combustível, a nível nacional, tendo sido constatadas entre o dia 1 e 2 de maio taxas de variação de preços de venda ao público, de gasolina e gasóleo, entre um mínimo de 0% (sem alteração) e um máximo de menos 9,3%, correspondendo a uma variação de descida entre 0,00€/litro e 0,18€/litro", indica a nota da ASAE.



Esta entidade refere que recebeu cerca de 200 denúncias sobre o tema, explicando que estas estão em fase de averiguação. Até ao momento, foi detetada a "aplicação correta da redução de ISP na maioria das situações e apenas uma situação de alegado incumprimento, a qual será comunicada à Autoridade Tributária."

Leia Também ASAE está a monitorizar evolução do preço dos combustíveis



A ASAE garante que irá continuar a desenvolver ações para verificar o cumprimento das obrigações legais.