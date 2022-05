ASAE está a monitorizar evolução do preço dos combustíveis

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) está a monitorizar a evolução dos preços dos combustíveis desde a meia-noite desta segunda-feira. Em comunicado, é explicado que a ASAE está a verificar a oscilação dos mesmos comparativamente a períodos anteriores, em especial, avaliando o impacto da redução do ISP no preço final ao consumidor.



"No contexto atual de conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a consequente crise energética sentida na Europa e, bem assim, em Portugal, relativamente ao forte aumento do preço dos combustíveis, entrou hoje em vigor nova medida que visa mitigar as consequências da guerra nos preços dos combustíveis, designadamente através da descida do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP)", explica o comunicado da ASAE.

Além de estar a monitorizar se os preços estão corretos tendo em conta a redução do ISP, a ASAE alerta também os consumidores a reportarem qualquer situação de irregularidade no que toca a práticas comerciais.



Esta segunda-feira, a gasolina baixou 19,2 cêntimos e o gasóleo 18,9 cêntimos. "Para apoiar famílias e empresas a enfrentar os efeitos da escalada dos preços dos combustíveis, o Governo decidiu reduzir as taxas unitárias de ISP para replicar sobre os preços de mercado o efeito de uma descida da taxa de IVA de 23% para 13%", indicou o ministério das Finanças na passada sexta-feira.