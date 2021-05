Ataque informático à empresa Colonial Pipeline atribuído pelo FBI ao grupo Darkside

"O FBI confirma que o 'ransomware' de Darkside é responsável pela colocação em perigo das redes de Colonial Pipeline", a empresa que transporta gasolina e gasóleo em mais de 8.800 quilómetros de oleodutos através dos Estados Unidos, indica o comunicado.O "ransomware" é um programa que explora as falhas de segurança para encriptar os sistemas informáticos e exigir um resgate para o desbloquear.A Colonial Pipeline, que em 07 de maio disse ter detetado que era "vítima de um ataque de cibersegurança", colocou "alguns dos [seus] sistemas fora de linha por precaução com o objetivo de contrariar o perigo, o que interrompeu temporariamente todas as operações"."De momento, o nosso objetivo principal consiste na restauração segura e eficaz dos nossos serviços para o regresso a uma situação normal", precisou a empresa no sábado, tendo hoje adiantado que isso deverá acontecer até ao final desta semana.A Colonial Pipeline opera uma rede de oleodutos que se prolongam desde as refinarias instaladas na costa do Golfo do México em redor de Houston (estado do Texas) até ao nordeste dos EUA, na região de Nova Iorque.A empresa é o maior operador de oleodutos para produtos refinados no país, e transporta perto de 45% dos carburantes na costa leste norte-americana.