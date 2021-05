Toshiba alvo de ataque informático pelo mesmo grupo que pirateou a Colonial Pipeline

Leia Também Colonial Pipeline pagou 5 milhões de dólares a hackers que atacaram oleoduto

Leia Também Ataque informático à empresa Colonial Pipeline atribuído pelo FBI ao grupo Darkside

Uma das unidades do conglomerado Toshiba na Europa, a Tec Corp, responsável por produtos como impressoras de códigos de barras e sistemas para pontos de venda, foi atacada pelo grupo DarkSide - o mesmo que as autoridades norte-americanas acreditam ter estado na origem do ataque ao oleoduto Colonial Pipeline.No caso da unidade da Toshiba, também foi utilizado um ataque ‘ransomware’, fazendo com que os dados deixem de estar acessíveis, sendo ainda pedido um resgate.De acordo com a agência Reuters, a empresa indica que terá sido perdida uma "quantidade mínima de dados". Um analista da empresa de cibersegurança Mitsui Bussan Secure Directions refere que, de acordo com a publicação partilhada no site do grupo DarkSide, terão sido comprometidos mais de 740 gigas de informação, incluindo dados pessoais, como números de passaporte.A empresa de segurança ouvida pela Reuters reforça que, num momento em que muitos países continuam num regime de teletrabalho, as ligações feitas pelos funcionários a sistemas empresariais através de redes domésticas continuam a gerar vulnerabilidades.Este ataque a uma das unidades da Toshiba acontece num momento agitado no percurso do conglomerado japonês. Depois de cair por terra a oferta de 20 mil milhões de dólares da CVC Capital, que pretendia retirar a Toshiba de bolsa, os acionistas têm pressionado a empresa a encontrar outros potenciais candidatos.O fundo Oasis Management, um dos "shareholders" da Toshiba, considerou a oferta da CVC demasiado baixa, notando que deveria ser oferecido um valor de 6.200 ienes por ação (47,57 euros). Já outros investidores consideraram que a oferta desvalorizava uma empresa histórica, com importância crítica em alguns setores do Japão, a terceira maior economia do mundo.No meio deste cenário, a Toshiba anunciou ainda uma mudança de liderança. Descrito pela imprensa internacional como "controverso", Nobuaki Kurumatani assumiu o cargo de CEO da Toshiba em 2018, figurando ainda no currículo uma passagem pela operação japonesa da CVC Capital Partners - a mesma empresa britânica que expressou interesse em adquirir a Toshiba. Este tema terá também gerado mal estar entre os acionistas, avançou a imprensa internacional.