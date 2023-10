Banco Mundial transfere um milhão de euros para o Fundo Ambiental em 2023

Leia Também Cooperação internacional mais forte em setores com emissões elevadas é crucial para atingir objetivos climáticos, diz AIE

O ministério do Ambiente e da Ação Climática anunciou esta quarta-feira que o Banco Mundial vai transferir um milhão de euros para o Fundo Ambiental em 2023, no âmbito de um acordo de financiamento e cooperação internacional com enfoque no setor da água e saneamento. O acordo foi assinado durante a visita a Portugal do diretor da Parceria Global para a Água do Banco Mundial, Saroj Kumar Jha.De acordo com o Governo, esta iniciativa reforça a parceria de Portugal com "a maior instituição financeira internacional que tem atuação no domínio da água" e é também um "reconhecimento internacional da evolução do setor português da água e do saneamento, que tem hoje um grau de maturidade que nos permite exportar soluções e conhecimento a nível global".Para o responsável do Banco Mundial, Saroj Kumar Jha, "a parceria duradoura com o Governo de Portugal tem estado focada em questões prioritárias, tais como os serviços de água e saneamento, adaptação de entidades gestoras e regulação efetiva"."O Banco Mundial tem apostado no conhecimento português para levar soluções inovadoras em matéria de água e saneamento aos seus clientes noutras geografias, reforçando os seus enquadramentos políticos, institucionais e condições regulatórias", disse na sessão pública "Escassez de água em tempos de alterações climáticas – Portugal e o Banco Mundial, uma parceria reforçada com impacto global".