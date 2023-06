Finlândia atribui diploma de honra climática a organização portuguesa

A Finlândia vai atribuir um diploma de Honra Climática para reconhecer e agradecer o trabalho desenvolvido pela LIDERA, uma organização portuguesa que trabalha em prol das questões climáticas.





A LIDERA será a primeira organização a ser galardoada com a diploma e também a primeira em Portugal. O galardão será entregue pela embaixadora da Finlândia em Portugal, Satu Suikkari-Kleven, no próximo dia 20 de junho.





A Finlândia lançou este ano o programa de diplomas de Honra Climática, com o objetivo de incentivar o debate sobre as questões climáticas e dar visibilidade aos atores climáticos.





"Quer a Finlândia, quer Portugal, ambos demonstram ter objetivos ambiciosos em matéria de clima. Precisamos que os nossos parceiros globais trabalhem em conjunto connosco, para atingirmos as nossas metas. Estou confiante de que a diploma da Honra ao Clima irá impulsionar ainda mais a colaboração entre os atores portugueses e finlandeses e inspirar-nos a todos a tornarmo-nos agentes de mudança", afirma Satu Suikkari-Kleven.





A atribuição destes diplomas é um tributo ao trabalho persistente e uma mensagem sobre a importância da cooperação além-fronteiras. De acordo com Kerstin Stendahl, enviada especial para as alterações climáticas do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, "a nossa função é garantir que as gerações futuras também possam desfrutar de um planeta saudável. A cooperação internacional estreita é essencial para que possamos garantir oportunidades de uma vida boa para as gerações atuais e futuras".





LIDERA a Década do Clima é uma comunidade de jovens composta por cientistas, estudantes, empresários, ativistas, líderes de ONG, funcionários públicos, profissionais de direito, educadores, entre outros, que trabalham em conjunto para desenvolver capacidades e cocriar soluções que contribuam para a transição climática justa em Portugal.

O envolvimento ativo dos membros desta comunidade desempenhou um papel ativo na definição da legislação portuguesa em matéria de clima, dando início a uma nova associação ambiental.



"A força da nossa comunidade reside na sua experiência diversificada e no seu vasto leque de opiniões políticas, o que nos permite enfrentar os desafios da sustentabilidade de forma holística e sistémica", explica Catarina Fernandes Alves, consultora de clima, finanças sustentáveis e membro da direção da LIDERA.





A organização prepara-se para lançar a segunda edição dos programas de formação sobre alterações climáticas para estudantes universitários, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian. Para além disso, é também parte integrante de um grupo de trabalho governamental criado para desenvolver um plano de investimento sustentável, a médio e longo prazo, para Portugal.





A Finlândia criou uma plataforma para a colaboração finlandesa em matéria de clima, www.untilweact.fi. A plataforma apresenta exemplos de ações climáticas na Finlândia e no estrangeiro: inovações, casos de negócios, medidas nacionais, iniciativas de cidades e ações locais.