Barragens da EDP: “podemos ter perceção de risco um bocadinho maior” que a Engie

A venda de seis barragens da EDP no Douro está a gerar discussão pública por ter ficado isenta do imposto de selo. A Endesa chegou a fazer uma proposta vinculativa, mas perdeu para um consórcio liderado pela Engie, que ofereceu 2,2 mil milhões de euros. O presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva, diz não ter coberto este valor pela perceção que a empresa teve do risco.





