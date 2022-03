Blackrock já detém 10% da EDP

A Blackrock reforçou a sua posição no capital da EDP de 7,38% para 10,01%, anunciou esta terça-feira a elétrica em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A aquisição de 2,63% do capital da empresa ocorreu esta segunda-feira, 28 de março.Após a operação, a Blackrock solidificou o estatuto de segundo maior acionista da elétrica liderada por Miguel Stilwell, apenas atrás da China Three Gorges, que detém 20,22% do capital.À cotação de fecho desta terça-feira, a participação da Blackrock está avaliada em cerca de 1.724,3 milhões de euros.