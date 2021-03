BNY Mellon passa a deter mais de 2% da Galp

Leia Também Lazard reforça para mais de 2% na Galp

O The Bank of New York Mellon Corporation passou a deter uma participação qualificada na Galp e detém agora uma participação indireta de 2,27% nos direitos de voto da petrolífera, informou esta terça-feira a empresa.O limiar de 2% foi superado a 10 de março após as subsidiárias BNY Mellon Investment Management (Jersey) Ltd., BNY Mellon Investment Management Europe Holdings Ltd. e BNY Mellon International Asset Management Group Limited terem aumentado "as participações indiretas nos direitos de voto da Galp para acima do limite de 2,00%".Desta forma, o BNY Mellon passa a ser o sexto maior acionista da Galp, ultrapassando a canadiana Black Creek Investment Management, que detém 2,03%, e a Lazard Asset Management, que controla 2,02%, após ter reforçado recentemente a sua participação.