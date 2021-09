Bank of New York Mellon reduz posição na Galp para menos de 2%

O Bank of New York Mellon Corporation reduziu, através das suas subsidiárias, a participação indireta nos direitos de voto da Galp, de 2,30% para 1,97%, deixando por isso de deter uma participação qualificada.

Estas operações realizaram-se nos dias 2, 3 e 6 de setembro, informou esta terça-feira a Galp em comunicado divulgado junto da CMVM.

O banco norte-americano passou assim a deter 16.356.200 ações da empresa liderada por Andy Brown (na foto) – sendo que uma parte corresponde a ações ordinárias e outra parte a ADR (American Depositary Receipts).

Os ADR, recorde-se, são certificados de depósito representativos, nos EUA, de acções de empresas estrangeiras (que são negociadas em bolsa no país de origem), transaccionados em bolsas norte-americanas como se de acções se tratassem.

O principal accionista da Galp é a Amorim Energia, com 33,34%, seguindo-se a Parpública – que gere participações financeiras do Estado português em várias empresas – com 7,48%.

Os outros acionistas com participações qualificadas na petrolífera são a Massachusetts Financial Services Company, T. Rowe Price Group, BlackRock, Black Creek Investment Management, Lazard Asset Management e Walter Scott & Partners.

A Galp encerrou a sessão desta quinta-feira a recuar 1,62% para 8,238 euros.