Lazard reforça para mais de 2% na Galp

A Lazard Asset Management reforçou para 2,02% a sua posição no capital da empresa liderada por Andy Brown (na foto), revelou a Galp no comunicado emitido junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A operação através da qual foi superada a fasquia da participação qualificada foi realizada a 12 de março, acrescenta o documento.

A gestora de ativos norte-americana é assim a oitava maior accionista da petrolífera nacional.

Na sessão desta segunda-feira, a Galp encerrou a ceder 1,85% para 10,63 euros.