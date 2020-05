O The Bank of New York Mellon Corporation passou a deter uma participação qualificada na Galp, indicou esta segunda-feira a petrolífera, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O reforço da posição indireta na Galp ocorreu a 7 de maio através da MBC Investments Corporations, subsidiária da BNY Mellon IHC, que, por sua vez, é subsidiária do banco.As ações da Galp encerraram a sessão desta segunda-feira a perder 1,22%, para os 10,1350 euros.