Bruxelas acredita que conseguirá cortar para um terço a importação de gás russo até final do ano

A Comissão Europeia traçou a meta de reduzir a um terço as importações de gás russo até final do ano. "No final deste ano podemos substituir dois terços das importações de gás russo. Será difícil, muito difícil, mas possível", afirmou o vice-presidente da Comissão Frans Timmermans.



A estratégia passa por diversificar fornecedores, duplicar a produção de biometano, importar hidrogénio renovável e começar a substituição do gás natural por gás renovável, indicou.





No ano passado, a Rússia foi responsável por 45% das importações de gás natural da UE, bem como de 27% do petróleo importado e 46% do carvão vindo de fora da UE.A UE conta, atualmente, com outros fornecedores de gás natural liquefeito (GNL) como os EUA, Noruega, Qatar, Argélia, Azerbaijão, Nigéria, Turquia ou Coreia do Sul, lembrou o responsável.Timmermans referiu que a atual crise energética resulta de uma guerra "que ninguém quer". "Os ucranianos não a querem, os europeus certamente que não a querem e os russos também não". "Esta é uma guerra de um só homem. É uma guerra de Putin e dos seus amigos".O vice-presidente da Comissão apontou ainda para um objetivo de alcançar 25% da produção elétrica na UE ser de origem solar no final deste ano.Ainda assim, reconheceu, as mudanças não acontecem de um dia para o outro. A UE definiu como essencial começar a preparar o próximo inverno e fixou como fundamental que as reservas de gás estejam a 90% da capacidade a 1 de outubro.(Notícia atualizada às 16:10)