Bruxelas promulga mecanismo ibérico até ao final do ano

No encontro está também o ministro português do Ambiente, que falou aos jornalistas antes de entrar na reunião.

A Comissão Europeia decidiu estender o mecanismo ibérico até ao final de 2023, avançou esta manhã Teresa Ribera, vice-presidente de Espanha e ministra da Transição Ecológica, à chegada à reunião dos 27 ministros da Energia em Bruxelas.O Negócios já confirmou a informação junto de fonte oficial do Ministério do Ambiente."Hoje a Comissão Europeia deu o acordo à extensão do mecanismo ibérico para Portugal e Espanha", confirmou Duarte Cordeiro, indicando que "ao longo da utlização do mecanismo até agora foi possível uma redução no preço da eletricidade em cerca de 43 euros mw hora, o que se traduziu num benefício para os clientes portugueses expostos ao mercado grossista da eletricidade de cerca de 570 milhões de euros".O ministro do Ambiente explicou que, atualmente, o limite do mecanismo está nos 55 euros por megawatt hora, com o teto a subir aproximadamente um euro por mês, até um máximo de 65 euros por megawatt hora em dezembro. "Isto quer dizer que sempre que o preço do gás for superior a este limite será este limite a determinar o preço da eletricidade", indicou Duarte Cordeiro.O travão ibérico tinha sido estendido em janeiro até maio de 2023, com um teto previsto de 60 euros por megawatt hora.Última atualização às 09:58.