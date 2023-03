Governo aprova extensão do mecanismo ibérico até final do ano

Leia Também Energia: Bruxelas avisa que não há decisão formal sobre mecanismo ibérico

Leia Também Bruxelas estende mecanismo ibérico até ao final do ano

O Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira o decreto-lei que permite prolongar até ao final do ano o chamado "mecanismo ibérico"."Prorroga até 31 de dezembro de 2023 o regime excecional que estabelece a fixação de um preço de referência para o gás natural consumido na produção de energia elétrica transacionada no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL), com vista à redução dos respetivos preços", refere o comunicado do Conselho de Ministros extraordinário.O Executivo indica que, "perante a perspetiva da manutenção do atual cenário geopolítico e económico, importa proceder à prorrogação do período inicialmente determinado, assim como à revisão das regras de cálculo, ajuste e liquidação dos custos de produção de energia elétrica no respetivo mercado grossista".O objetivo passa por "continuar a assegurar a justa compensação dos produtores de energia elétrica a partir do gás natural" e, por outro lado, "garantir a proteção dos consumidores de eletricidade".Esta medida, afirma ainda, "resulta do trabalho de cooperação entre os governos de Portugal e de Espanha para a criação de um mecanismo relativo ao desacoplamento do preço do gás natural do MIBEL, considerando as particulares características deste mercado ibérico, bem como a reduzida interligação elétrica da Península Ibérica à Europa Continental".