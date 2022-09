Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A Comissão Europeia terá 565 mil milhões de euros alocados ao plano "Digitalização do Sistema de Energia", que vai ser apresentado na próxima semana e através do qual pretende preparar a rede elétrica para a aceleração do investimento em renováveis, de forma a mitigar o corte ao fornecimento russo.Os números são avançados pela agência Bloomberg que teve acesso a um rascunho do documento,...