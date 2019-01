Carlos Zorrinho: Garantia de potência e tarifa social foram "criadas em pacote"  

Tiago Petinga/Lusa

Carlos Zorrinho, antigo secretário de Estado da Energia e da Inovação, afirma que a negociação para a criação da tarifa social da energia foi negociada a par da garantia de potência, uma componente que encarece a fatura da luz - e que só existe de forma a permitir o acordo para um mercado ibérico de energia.



"Nós conseguimos que em simultâneo (com a garantia de potência) as operadoras se tivessem comprometido com a tarifa social. Foram criadas em pacote, em complemento", afirmou o responsável pela pasta da Energia do governo socialista entre 2009 e 2011, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade, esta quarta-feira, 9 de janeiro, no Parlamento.

A negociação do mercado ibérico de energia, o MIBEL, foi outro dos argumentos para as opções tomadas. "Se Espanha aceitasse o MIBEL sem garantia de potência ela não tinha sido fixada. Mas não há mercado único com regras diferentes", defendeu.



A Comissão de inquérito tem como objetivo apurar se os contratos assinados na transição entre o mercado regulado e o mercado liberalizado prejudicaram ou não os consumidores. O deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Costa, trouxe ao debate o dado de que a garantia de potência custou 640 milhões de euros aos consumidores nos últimos seis anos, entre 2011 e 2017.



Para o antigo governante, a tarifa social surge "precisamente para combater a pobreza energética" que reconhece ser uma realidade, e diz que só não chegou a mais consumidores na altura porque ficou "à espera do cruzamento de dados" com a segurança social. Esta medida permitiu recentemente alargar o universo de beneficiários dos 180 mil para os 800 mil.



Outro dos fatores que pesa na fatura da energia cujas motivações foram discutidas foi a ininterruptibilidade do fornecimento de energia, cujos custos duplicaram para 60 milhões de euros logo após estas negociações, para depois estabilizar até ao patamar dos 100 milhões no qual se encontra de momento.

Face à insistência dos deputados, Zorrinho assumiu que a inclusão deste fator constitui uma "política industrial e comercial" e não energética, que olha sobretudo à competitividade destas empresas. As queixas "diárias" da parte de empresas que se diziam impossibilitadas de trabalhar dados os frequentes micro-cortes no sistema justificaram a clausula de ininterruptibilidade. "Aproveitámos e conseguimos resolver em larga medida este problema", disse.