CEO da Savannah: “Foi má sorte que um primeiro-ministro se tenha demitido”

Investigação aos negócios do lítio e do hidrogénio causou ondas de choque nos projetos a avançar no terreno. Savannah reconhece efeito em bolsa e diz que “Operação Influencer” assustou investidores.

CEO da Savannah: "Foi má sorte que um primeiro-ministro se tenha demitido"









