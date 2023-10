Cepsa vai instalar mais de 1800 carregadores ultrarrápidos em Portugal e Espanha

O Banco Europeu de Investimento (BEI) aprovou um empréstimo de 150 milhões de euros à Cepsa para a instalação de mais de 1800 carregadores ultrarrápidos nas suas estações de serviço em Portugal e Espanha. O projeto insere-se na estratégia da empresa de instalar este tipo de carregadores para veículos elétricos nas suas estações de serviço, ao longo desta década.

"Este empréstimo comprova, uma vez mais, o empenho do BEI num modelo de mobilidade sustentável, no qual a eletrificação e a descarbonização do setor dos transportes rodoviários desempenham um papel fundamental", começou por destacar Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do BEI, na cerimónia de assinatura realizada em Madrid.

"O desenvolvimento de infraestruturas de carregamento elétrico acessíveis a todos os cidadãos permitir-nos-á acelerar a transição para os veículos elétricos e reduzir as emissões num setor que é fundamental para alcançar a neutralidade carbónica na União Europeia. Para atingir estes objetivos, é essencial uma forte cooperação com empresas empenhadas na descarbonização", acrescentou, citado em comunicado.

Por sua vez, Maarten Wetselaar, diretor executivo da Cepsa, salientou que na estratégia que a empresa tem em curso, "a descarbonização do transporte rodoviário e a mobilidade sustentável têm um papel fundamental a desempenhar. Neste sentido, a fim de tornar realidade a mobilidade elétrica, apostamos no carregamento ultrarrápido, que permite efetuar deslocações interurbanas em veículos elétricos sem que o tempo de carregamento constitua um travão aos incentivos à procura por parte dos utilizadores", acrescentou.

O responsável aproveitou ainda para agradecer ao BEI o apoio concedido a este projeto, um passo que vai ajudar a Cepsa a "prosseguir o objetivo de equipar com carregadores ultrarrápidos mais de metade das estações de serviço da nossa rede em Espanha e em Portugal".

O financiamento autorizado ajudará a alcançar o objetivo da UE de ter em funcionamento um milhão de estações de carregamento de veículos elétricos nas estradas europeias até 2025, fomentando a descarbonização progressiva do setor dos transportes. Atualmente, o transporte rodoviário é responsável por cerca de 73% de todas as emissões do setor dos transportes na União Europeia, o que o torna um dos setores económicos com emissões de gases com efeito de estufa mais elevadas.